Названы страны с самым высоким риском заражения хантавирусом

Чили и Аргентина являются странами с самым высоким риском заражения хантавирусом.

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Чили и Аргентина являются странами с самым высоким риском заражения хантавирусом, сообщил РИА Новости руководитель отдела медицинской статистики и эпидемиологии Биомедицинского университета Рима Массимо Чиккоцци.

«Страны с самым высоким риском заражения хантавирусом — это Чили, там, где водятся грызуны-переносчики хантавируса, и Аргентина, если быть точнее — юг Аргентины. В Европе мы этот тип вируса никогда не видели», — сказал итальянский профессор.

Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. Позднее ВОЗ сообщила о выявлении 11 случаев хантавируса, девять из них подтверждены как вариант «Андес».