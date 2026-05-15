Названы страны с самым высоким риском заражения хантавирусом

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Чили и Аргентина являются странами с самым высоким риском заражения хантавирусом, сообщил РИА Новости руководитель отдела медицинской статистики и эпидемиологии Биомедицинского университета Рима Массимо Чиккоцци.
«Страны с самым высоким риском заражения хантавирусом — это Чили, там, где водятся грызуны-переносчики хантавируса, и Аргентина, если быть точнее — юг Аргентины. В Европе мы этот тип вируса никогда не видели», — сказал итальянский профессор.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. Позднее ВОЗ сообщила о выявлении 11 случаев хантавируса, девять из них подтверждены как вариант «Андес».