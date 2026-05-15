Во франкоязычной Швейцарии хотят сотрудничать с Россией, заявил консул

Генконсул Попов: во франкоязычной Швейцарии хотят улучшить отношения с Россией.

Источник: © РИА Новости

ЖЕНЕВА, 15 мая — РИА Новости. Во франкоязычной части Швейцарии заинтересованы в улучшении отношений с Россией, официальные власти не могут игнорировать эти настроения, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Женеве Игорь Попов.

«В Швейцарии, конкретно в кантоне Женева, имеет место настрой на нормализацию отношений с Россией, и многие представители местных деловых кругов, я бы сказал, ностальгируют по нормальным отношениям, которые были с Россией», — сказал он.

По мнению дипломата, это связано с тем, что кто-то потерял деньги и инвестиции, «а кому-то просто нравилась атмосфера наших праздников и фестивалей, которые ушли, к сожалению, в небытие».

«Здесь все-таки очень многие люди понимают историческую роль России, потому что тут все-таки немного другое отношение к истории Швейцарии, и они понимают роль, которую Россия сыграла в становлении государственности, закреплении статуса нейтралитета», — сказал он.

Консул отметил, что власти Швейцарии не могут игнорировать эти общественные настроения.

«В отличие от центральных властей в Берне, мы получаем приглашения абсолютно на все мероприятия, которые проводятся по государственной линии в кантоне Женева. Со всеми кантональными властями у нас абсолютно нормальный диалог: они идут на контакт, с ними можно встретиться и пообщаться. И это очень важно», — подчеркнул дипломат.

