США предпринимают действия в ущерб России, заявили в МИД

В среду глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал в интервью RT India, что администрация президента США Дональда Трампа в отношении России продолжает политику предыдущего главы государства Джо Байдена с разницей лишь в том, что при Трампе с Москвой есть диалог. Лавров подчеркнул, что все принятые при Байдене санкции против России сохраняют свою силу.