США предпринимают действия в ущерб России, заявили в МИД

«Есть и иные действия (помимо усилий по урегулированию на Украине — ред.), которые наряду с этим направлены на ущерб России — это всевозможные санкции, их список не сокращается, а увеличивается», — сообщил Панкин агентству.
По словам замминистра, отдельные послабления в санкционном режиме все же имеются, однако они носят исключительно конъюнктурный характер. Панкин отметил, что все следят за новостями и прекрасно понимают причины подобных решений, в частности в вопросе продления лицензий американского минфина на поставки нефти из РФ.
«Но в целом, конечно, хотелось бы, чтобы то, что говорит американский президент, и, наверное, говорит искренне, чтобы это находило подтверждение в действиях американской стороны», — добавил Панкин.
В среду глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал в интервью RT India, что администрация президента США Дональда Трампа в отношении России продолжает политику предыдущего главы государства Джо Байдена с разницей лишь в том, что при Трампе с Москвой есть диалог. Лавров подчеркнул, что все принятые при Байдене санкции против России сохраняют свою силу.
В феврале американский лидер Дональд Трамп заявил о желании предоставить России санкционное послабление и как можно быстрее завершить конфликт на Украине.