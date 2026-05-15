Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Роскачестве раскрыли новую двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Злоумышленники начали использовать новую двухэтапную схему для выманивания денег у российских выпускников в преддверии ЕГЭ.

Злоумышленники начали использовать новую двухэтапную схему для выманивания денег у российских выпускников в преддверии ЕГЭ.

Об этом РИА Новости сообщили в Роскачестве.

Мошенники изначально предлагают школьникам купить правильные ответы за 1,5−2 тыс. рублей. За сутки до сдачи они сообщают о невозможности передачи данных из-за контроля надзорных органов и пытаются продать курсы для быстрой подготовки уже за 5 тыс. рублей.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко пояснил, что преступники целенаправленно переводят жертву из состояния «поиска халявы» в состояние «экстренной учёбы» ради получения дополнительных средств.

По его словам, обманутые подростки в результате отправляются на тестирование с опущенными руками и без должных знаний.

«Такой формат — гибрид мошенничества и психологического саботажа», — подчеркнул Кузьменко.

Ранее член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров сообщил, что в конце апреля и начале мая ожидается значительная активизация мошеннических атак на подростков на фоне проведения экзаменов.