В Роскачестве раскрыли новую двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Злоумышленники начали использовать новую двухэтапную схему для выманивания денег у российских выпускников в преддверии ЕГЭ.
Об этом РИА Новости сообщили в Роскачестве.
Мошенники изначально предлагают школьникам купить правильные ответы за 1,5−2 тыс. рублей. За сутки до сдачи они сообщают о невозможности передачи данных из-за контроля надзорных органов и пытаются продать курсы для быстрой подготовки уже за 5 тыс. рублей.
Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко пояснил, что преступники целенаправленно переводят жертву из состояния «поиска халявы» в состояние «экстренной учёбы» ради получения дополнительных средств.
По его словам, обманутые подростки в результате отправляются на тестирование с опущенными руками и без должных знаний.
«Такой формат — гибрид мошенничества и психологического саботажа», — подчеркнул Кузьменко.
Ранее член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров сообщил, что в конце апреля и начале мая ожидается значительная активизация мошеннических атак на подростков на фоне проведения экзаменов.