Священник рассказал, о чем нужно молиться 15 мая

Борис и Глеб (в крещении Роман и Давид) были младшими сыновьями святого равноапостольного киевского князя Владимира Святославича, крестителя Руси. Во время начавшейся после его смерти междоусобицы они были убиты по приказу их старшего брата Святополка, хотя сами отказались от того, чтобы ради власти покушаться на его жизнь.