«Не называйте это обороной»: Папа римский жёстко раскритиковал перевооружение Европы

Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), на которые ссылается Reuters, военные расходы в Европе в 2025 году выросли на 14%, достигнув 864 миллиардов долларов. Агентство связывает это с перевооружением европейских стран НАТО на фоне российско-украинского конфликта и давлением со стороны президента США Дональда Трампа, который призывал союзников увеличить оборонные бюджеты.