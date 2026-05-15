«Не называйте это обороной»: Папа римский жёстко раскритиковал перевооружение Европы

По словам главы католической церкви, то, что происходит в Европе, нельзя называть обороной.
«Давайте не будем называть “обороной” перевооружение, которое усиливает напряжённость и небезопасность, сокращает инвестиции в образование и здравоохранение, предает доверие к дипломатии и обогащает элиты, которым нет дела до общего блага», — заявил Лев XIV.
Папа также предупредил о катастрофических последствиях использования искусственного интеллекта в военных конфликтах. По его словам, конфликты на Украине, в Газе, Ливане и Иране демонстрируют «бесчеловечную эволюцию отношений между войной и новыми технологиями в спирали уничтожения».
Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), на которые ссылается Reuters, военные расходы в Европе в 2025 году выросли на 14%, достигнув 864 миллиардов долларов. Агентство связывает это с перевооружением европейских стран НАТО на фоне российско-украинского конфликта и давлением со стороны президента США Дональда Трампа, который призывал союзников увеличить оборонные бюджеты.
Еврокомиссия, в свою очередь, намерена увеличить оборонные расходы в бюджете Евросоюза на 2028−2034 годы минимум до 131 миллиарда евро. Еврокомиссар Андрюс Кубилюс подчеркнул, что эта сумма является «абсолютным минимумом» и не подлежит пересмотру. В предыдущем плане ЕС на 2021−2027 годы прямая расходная статья на закупку вооружений отсутствовала.
