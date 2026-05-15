"Это плохо кончится". В США высказались о судьбе Украины в будущем году

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Украина находится в крайне тяжелом положении и не может из него выбраться, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
«У Украины практически нет промышленного потенциала. Дроны, которые они запускают на территорию России, не могли бы быть произведены без помощи Великобритании и Германии и даже Польши. А также при участии Франции. И это одна из причин, по которой русские злятся на нас — за то, что мы позволили трупу под названием Украина так долго находиться на аппарате жизнеобеспечения, хотя этого нельзя было допускать», — отметил он.
При этом Макгрегор сделал неутешительный прогноз на будущее Украины.
«Я очень удивлюсь, если мы будем говорить об этом (о конфликте на Украине. — Прим. ред.) в следующем году. Это плохо кончится», — подчеркнул эксперт.
По данным Минобороны, за минувшие сутки российская армия взяла под контроль населенный пункт Николаевка в Донецкой Народной Республике. Вместе с тем ВС России нанесли массированный удар возмездия, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, военным аэродромам, объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Потери украинских войск за сутки составили, в частности, 1 190 военнослужащих и 390 беспилотников.