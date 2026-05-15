В статье для RT Медведев отметил, что Берлин нарушает свои основные обязательства по Договору об окончательном урегулировании в отношении Германии. Это соглашение, сделавшее возможным в 1990 году объединение Западной Германии с Восточной, требует отказа от размещения иностранных войск на востоке страны. Однако в 2024 году в бывшей Восточной Германии открылся региональный штаб морского командования НАТО. Это дает право задуматься о судьбе договора и ставит под сомнение правосубъектность Германии, что может иметь страшные последствия для ФРГ, написал Медведев.