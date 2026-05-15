Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нимайер согласился с Медведевым, что Берлин нарушил ключевой договор

Медведев: Германия нарушает договор о внешнеполитических условиях объединения.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прав насчет нарушения Берлином договора о внешнеполитических условиях объединения Германии, заявил РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

В статье для RT Медведев отметил, что Берлин нарушает свои основные обязательства по Договору об окончательном урегулировании в отношении Германии. Это соглашение, сделавшее возможным в 1990 году объединение Западной Германии с Восточной, требует отказа от размещения иностранных войск на востоке страны. Однако в 2024 году в бывшей Восточной Германии открылся региональный штаб морского командования НАТО. Это дает право задуматься о судьбе договора и ставит под сомнение правосубъектность Германии, что может иметь страшные последствия для ФРГ, написал Медведев.

«Я разделяю эту идею. На самом деле Германия нарушает договор сразу по нескольким пунктам», — заявил Нимайер.

Перечисляя эти нарушения, он упомянул не только военное присутствие НАТО в бывшей Восточной Германии, но и планы Берлина нарастить численность армии свыше предела, заложенного в Договоре об окончательном урегулировании в отношении Германии. Кроме того, любое из многочисленных агрессивных заявлений немецких властей можно рассматривать как нарушение соглашения, считает политик.

«То есть предпосылки для прекращения действия договора действительно есть, тут я полностью согласен с Медведевым», — добавил он.

Узнать больше по теме
Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.
Читать дальше