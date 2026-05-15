На Камчатке вулкан Безымянный выбросил столб пепла на 3,5 километра

Действующий вулкан Безымянный выбросил столб пепла на высоту до 3,5 км на территории полуострова Камчатка.
Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
Образовавшийся шлейф активно распространяется в северо-восточном направлении, где располагаются посёлок Усть-Камчатск и село Крутоберегово.
Представители МЧС пояснили, что в указанных населённых пунктах пока не зарегистрировано случаев выпадения осадков, однако самому вулкану уже присвоен оранжевый код авиационной опасности.
11 марта вулкан Килауэа на Гавайях начал извергаться.
