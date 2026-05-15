Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политика США по отношению к Тайваню не изменилась, заявил Рубио

Рубио: США не изменят политику по отношению к Тайваню после переговоров с Китаем.

ВАШИНГТОН, 15 мая — РИА Новости. Политика США по отношению к Тайваню не изменилась, заявил американский госсекретарь Марко Рубио по итогам переговоров президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

«Политика США по тайваньскому вопросу на сегодняшний день остается неизменной, и в ходе сегодняшней встречи, которую мы здесь провели, эта тема поднималась», — заявил он в интервью телеканалу NBC.

По словам Рубио, инициатива обсуждения тайваньского вопроса исходила от китайской стороны.

«Они всегда поднимают его со своей стороны. Мы всегда четко излагаем нашу позицию, после чего переходим к другим темам», — добавил он.

Ранее Рубио сообщил в интервью телеканалу, что Китай ждут глобальные последствия в случае решения о силовой операции в отношении Тайваня. При этом, по мнению главы госдепа США, Пекин настроен на мирное решение тайваньского вопроса.

Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа «одного Китая» — обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Продажа американского оружия Тайваню традиционно остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше