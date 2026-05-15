Политика США по отношению к Тайваню не изменилась, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 15 мая — РИА Новости. Политика США по отношению к Тайваню не изменилась, заявил американский госсекретарь Марко Рубио по итогам переговоров президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.
«Политика США по тайваньскому вопросу на сегодняшний день остается неизменной, и в ходе сегодняшней встречи, которую мы здесь провели, эта тема поднималась», — заявил он в интервью телеканалу NBC.
По словам Рубио, инициатива обсуждения тайваньского вопроса исходила от китайской стороны.
«Они всегда поднимают его со своей стороны. Мы всегда четко излагаем нашу позицию, после чего переходим к другим темам», — добавил он.
Ранее Рубио сообщил в интервью телеканалу, что Китай ждут глобальные последствия в случае решения о силовой операции в отношении Тайваня. При этом, по мнению главы госдепа США, Пекин настроен на мирное решение тайваньского вопроса.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа «одного Китая» — обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Продажа американского оружия Тайваню традиционно остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина.