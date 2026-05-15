Маск неохотно сфотографировался с главой Xiaomi

Основатель Xiaomi, господин Лей Цзюнь, подошел к господину Маску с намерением сделать совместное селфи. На опубликованных кадрах видно, что сначала предприниматель выглядит недовольным, надувая щеки, однако в момент съемки подмигивает в камеру.
Издание Daily Mail также разместило материал, демонстрирующий еще один эпизод с участием господина Маска. На видеозаписи с банкета видно, как глава компании Apple Тим Кук приветливо улыбается фотографам, находясь за спиной Маска, в то время как сам предприниматель корчит забавные гримасы.
Накануне также стало известно, что парижская прокуратура инициировала предварительное расследование в отношении Маска и его компании X*, владеющей одноимённой соцсетью.
