Гадалку, с которой советовался Ермак, вызвали на комиссию Верховной Рады

Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины пригласила на заседание Веронику Аникевич, также известную как Вероника Феншуй. Информацию об этом распространил депутат Алексей Гончаренко*.
По данным следствия, Аникевич, позиционирующая себя как гадалка, могла быть связана с консультациями для бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака. Ее фигура упоминается в материалах, касающихся расследуемых обстоятельств операции под кодовым названием «Мидас».
Отмечается, что заседание с ее участием назначено на 15 мая. Ожидается, что она даст пояснения или свидетельские показания в рамках работы следственной комиссии.
Ранее Ермаку в случае внесения залога запретят общаться с его личной гадалкой Вероникой Аникиевич, известной как «Фэншуй».
* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.