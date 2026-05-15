В МККК получили 240 тысяч запросов о пропавших без вести в конфликте на Украине

Международный комитет Красного Креста (МККК) получил свыше 240 тыс. обращений о поиске пропавших без вести в ходе конфликта на Украине.
Об этом сообщила глава делегации МККК в Москве Рания Машлаб в интервью РИА Новости.
Представитель комитета пояснила, что специалисты собирают и систематизируют данные о судьбе разлучённых с семьями гражданских лиц и военнослужащих.
По её словам, приведённая статистика учитывает запросы, поступающие с обеих сторон.
Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ бесследно исчезают после того, как отказываются выполнять приказы командования.