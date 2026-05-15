Глава Пентагона лично отменил отправку военных США в Польшу

Министр обороны США Пит Хегсет в одностороннем порядке отменил отправку американских военнослужащих в Польшу. Это решение стало неожиданностью для сотрудников Пентагона и европейских союзников. Отменена переброска второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии численностью более 4 тысяч человек.

Источник: Reuters

Министр обороны США Пит Хегсет в одностороннем порядке принял решение об отмене отправки американских военнослужащих в Польшу. Как сообщает Politico со ссылкой на источники, этот шаг стал неожиданностью как для сотрудников ведомства, так и для европейских союзников.

По данным источников в Пентагоне, точные причины, побудившие Хегсета отдать соответствующий приказ, остаются невыясненными.

«Мы понятия не имели, что это произойдет», — заявил один из собеседников издания. Он добавил, что на протяжении последних суток европейские и американские чиновники вели телефонные переговоры, пытаясь осмыслить данное решение и установить, не последуют ли за ним новые неожиданные шаги.

Ранее, в среду, издание Defense News со ссылкой на неназванного представителя армейского командования проинформировало, что армия США отменила переброску в Польшу второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии. Численность данного подразделения превышает 4 тысячи военнослужащих, также отменена отправка соответствующего оборудования. Подробности принятого решения источник издания не привел.

В настоящее время на территории Польши дислоцировано около 10 тысяч американских военных.

