США хотят создать бюджетную гиперзвуковую ракету для HIMARS

РИА Новости: Пентагон запросил 122,9 миллиона долларов на гиперзвуковую ракету.

ВАШИНГТОН, 15 мая — РИА Новости. Армия США запросила 122,9 миллиона долларов на разработку и испытания бюджетной гиперзвуковой ракеты для пусковой установки HIMARS, выяснило РИА Новости, изучив финансовые документы Пентагона.

Ракета Blackbeard Ground Launch создается как дешевая альтернатива существующим высокоточным боеприпасам. Она должна иметь 80% боевых возможностей новой, четвертой модификации ракеты Precision Strike Missile, но стоить значительно дешевле.

Сумма была запрошена в рамках бюджета на 2027 финансовый год. Запрошенные миллионы пойдут на создание первых образцов и их тесты, выяснило РИА Новости. Основную часть работы выполнит американская компания Castelion Corporation.

Уже в 2027 финансовом году планируется изготовить десять ракет, интегрированных в пусковую установку HIMARS, и провести испытательный пуск, следует из материалов оборонного ведомства.

Параллельно Castelion разрабатывает морской вариант Blackbeard для ВМС США. В начале этого года компания получила контракты на общую сумму около 155 миллионов долларов на интеграцию ракеты с истребителем F/A-18 для использования с авианосцев.

