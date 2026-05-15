США хотят создать бюджетную гиперзвуковую ракету для HIMARS

Ракета Blackbeard Ground Launch создается как дешевая альтернатива существующим высокоточным боеприпасам. Она должна иметь 80% боевых возможностей новой, четвертой модификации ракеты Precision Strike Missile, но стоить значительно дешевле.
Сумма была запрошена в рамках бюджета на 2027 финансовый год. Запрошенные миллионы пойдут на создание первых образцов и их тесты, выяснило РИА Новости. Основную часть работы выполнит американская компания Castelion Corporation.
Уже в 2027 финансовом году планируется изготовить десять ракет, интегрированных в пусковую установку HIMARS, и провести испытательный пуск, следует из материалов оборонного ведомства.
Параллельно Castelion разрабатывает морской вариант Blackbeard для ВМС США. В начале этого года компания получила контракты на общую сумму около 155 миллионов долларов на интеграцию ракеты с истребителем F/A-18 для использования с авианосцев.