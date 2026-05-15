Рубио: Ирану не дадут использовать цены на бензин как рычаг давления

Глава Госдепа Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не допустят, чтобы Иран использовал обеспокоенность американцев рекордно высокими ценами на топливо в результате в качестве инструмента для достижения выгодных для себя условий при сделке.
«Иран не сможет использовать внутренние политические процессы в США для принуждения президента Трампа к заключению плохой сделки», — отметил Рубио в интервью телеканалу NBC.
Также, по его словам, США приняли экстраординарные меры, чтобы стабилизировать цены на бензин на уровне ниже, чем в других странах, и якобы продолжат их снижение.
Ранее Рубио также сообщил, что Трамп не обращался к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой помочь в урегулировании конфликта с Ираном.