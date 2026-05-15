Аэропорт во Флориде переименуют в честь Трампа

ВАШИНГТОН, 15 мая — РИА Новости. Аэропорт во Флориде переименуют в честь президента США Дональда Трампа с 9 июля, следует из документа Управления гражданской авиации (FAA).
«Решение о смене названия аэропорта Палм-Бич на “Международный аэропорт имени президента Дональда Трампа” вступает в силу 9 июля 2026 года», — говорится в документе FAA, опубликованном в федеральном регистре США.
Ранее губернатор Флориды Рон Десантис подписал законопроект о переименовании аэропорта в округе, где живет Трамп, в честь президента. У воздушной гавани сменится международный трехбуквенный код.
Ранее имя президента США получило шоссе, ведущее к аэропорту от его имения. В Вашингтоне в честь Трампа переименовали Институт мира, а также главную театрально-концертную площадку Центр исполнительских искусств Джона Кеннеди.