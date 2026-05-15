Академик РАН Онищенко оценил перспективы отмены ЕГЭ

Возможный отказ от Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в пользу традиционной процедуры способен полностью разрушить российское образование, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Его слова приводит РИА Новости.
Как следует из заявления, поколение школьников, обучавшихся по старым программам, уже полностью сменилось. Кроме того, в учебных заведениях больше нет преподавателей с опытом приёма традиционных экзаменов по билетам.
Академик пояснил, что в настоящее время категорически нельзя возвращаться к прежним форматам проверки знаний.
По его словам, подобные резкие изменения нанесут непоправимый ущерб всему выстроенному процессу обучения.
«Если мы сейчас начнём возвращать старое, то мы окончательно сломаем нашу образовательную систему», — сказал Онищенко.
