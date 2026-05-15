Торгпред США сделал заявление об отношениях с Китаем

Торгпред Грир: США должны поддерживать конструктивные отношения с Китаем.

ВАШИНГТОН, 15 мая — РИА Новости. США обязаны поддерживать конструктивные отношения с КНР, несмотря на наличие проблем и вопросов, которые требуют урегулирования, заявил торгпред США Джеймисон Грир.

«У нас должны быть конструктивные отношения», — сказал Грир в интервью телеканалу «Блумберг» о взаимодействии Вашингтона и Пекина.

По его словам, «это не означает отсутствие проблем» между странами. «Это не означает, что нет серьезных вызовов перед нами», — сказал Грир.

Он подчеркнул, что в отношениях КНР и США есть вопросы, которые требуют урегулирования.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
