Axios: глава ЦРУ заявил, что США готовы сотрудничать с Кубой при условии реформ

ВАШИНГТОН, 15 мая. /ТАСС/. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф во время визита на Кубу сообщил о готовности Вашингтона к сотрудничеству в области экономики и безопасности при условии проведения на острове реформ. Об этом сообщил со ссылкой на источники портал Axios.
По его данным, Рэтклифф во время визита на Кубу провел встречи с внуком Рауля Кастро Раулем Гильермо Родригесом Кастро, а также с министром внутренних дел Ласаро Альберто Альваресом Касасом и главой местной разведки. Как пишет Axios, глава ЦРУ «доставил послание президента [США Дональда] Трампа о том, что США готовы к серьезному взаимодействию по вопросам экономики и безопасности, если Куба осуществит фундаментальные изменения». «На встрече директор [ЦРУ] Рэтклифф и представители руководства Кубы обсудили сотрудничество в разведке, экономическую стабильность, а также вопросы безопасности на фоне того, что Куба более не может быть пристанищем для соперников [США] в Западном полушарии», — сообщил портал со ссылкой на источники в американской администрации.
Ранее МВД Кубы сообщило о встрече в Гаване своего представителя с директором ЦРУ. Как отмечается в заявлении ведомства, «информация, предоставленная кубинской стороной, и обмен мнениями с американской делегацией продемонстрировали, что Куба не представляет угрозы национальной безопасности США и нет никаких законных оснований для включения ее в [американский] список государств, предположительно спонсирующих терроризм». В сообщении МВД подчеркивается, что на территории острова «нет иностранных военных или разведывательных баз, и [Куба] никогда не поддерживала ведения какой бы то ни было враждебной деятельности против Соединенных Штатов и не допустит осуществления подобных действий против какой-либо другой страны с ее территории».
5 марта американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон намерен заняться выработкой дальнейшего курса действий в отношении Кубы после завершения военной операции против Ирана. Ранее он неоднократно утверждал, что правительство и экономика Кубы близки к падению после прекращения поставок в островное государство нефти из Венесуэлы под давлением со стороны США. 27 февраля глава американской администрации объявил, что Соединенные Штаты могут «по-дружески установить контроль над Кубой».
Как сообщил 13 марта президент Кубы Мигель Диас-Канель, Гавана и Вашингтон провели переговоры, которые были направлены на поиск решений путем диалога по двусторонним разногласиям. При этом, как проинформировал в феврале портал Axios со ссылкой на источники, госсекретарь США Марко Рубио тайно обсуждает с Родригесом Кастро будущее острова.