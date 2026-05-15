Axios: глава ЦРУ заявил, что США готовы сотрудничать с Кубой при условии реформ

По его данным, Рэтклифф во время визита на Кубу провел встречи с внуком Рауля Кастро Раулем Гильермо Родригесом Кастро, а также с министром внутренних дел Ласаро Альберто Альваресом Касасом и главой местной разведки. Как пишет Axios, глава ЦРУ «доставил послание президента [США Дональда] Трампа о том, что США готовы к серьезному взаимодействию по вопросам экономики и безопасности, если Куба осуществит фундаментальные изменения». «На встрече директор [ЦРУ] Рэтклифф и представители руководства Кубы обсудили сотрудничество в разведке, экономическую стабильность, а также вопросы безопасности на фоне того, что Куба более не может быть пристанищем для соперников [США] в Западном полушарии», — сообщил портал со ссылкой на источники в американской администрации.