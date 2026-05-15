В ГИБДД напомнили, можно ли управлять автомобилем при температуре

В Госавтоинспекции рассказали RT о том, что в соответствии с п. 2.7. ПДД водителю запрещается управлять, а также передавать управление транспортным средством лицам, находящимся в состоянии опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомлённом состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения.

В ведомстве отметили, что водитель обязан сам оценивать своё состояние и не допускать управления автомобилем при ухудшении самочувствия, если это может повлиять на безопасность дорожного движения.

Уточняется, что заболевание, сопровождающееся повышенной температурой, слабостью, снижением концентрации внимания и скорости реакции, может существенно увеличить риск попадания в дорожно-транспортное происшествие.

«Госавтоинспекция МВД России рекомендует воздержаться от управления транспортным средством при плохом самочувствии или приёме препаратов, влияющих на внимание и реакцию», — добавили в ведомстве.

Ранее автоэксперт объяснил, грозит ли штраф водителю за отсутствие очков или линз.