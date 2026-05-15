Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США завершили вывоз высокообогащенного урана из Венесуэлы

США совместно с Великобританией завершили вывоз высокообогащенного урана с территории закрытого исследовательского реактора RV-1 в Венесуэле. Весь извлеченный материал доставлен на полигон Саванна-Ривер в Южной Каролине. Общий объем вывезенного или утилизированного ядерного материала, который может быть использован для создания оружия, составил 7340 кг.

Источник: AP 2024

США завершили вывоз высокообогащенного урана с территории закрытого исследовательского реактора RV-1 в Венесуэле. Об этом сообщил Госдепартамент Соединенных Штатов.

Как указано в заявлении внешнеполитического ведомства, весь извлеченный материал доставлен на полигон Саванна-Ривер, расположенный в американском штате Южная Каролина. Отмечается, что в общей сложности США вывезли или утилизировали 7340 кг ядерного материала, который может быть использован для создания ядерного оружия в различных странах мира.

Операция проводилась совместно с Великобританией при техническом содействии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В Госдепе уточнили, что транспортировку высокообогащенного урана осуществила британская сторона.

Реактор RV-1 является единственным подобным объектом в Венесуэле. Изначально он был создан для проведения мирных научных исследований, а впоследствии переоборудован для гамма-облучения медицинских изделий, продуктов питания и иных материалов.

Ранее, 9 мая, Министерство энергетики США проинформировало о вывозе из Венесуэлы 13,5 кг урана. Продолжительность операции составила шесть недель.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше