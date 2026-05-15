США завершили вывоз высокообогащенного урана из Венесуэлы

Как указано в заявлении внешнеполитического ведомства, весь извлеченный материал доставлен на полигон Саванна-Ривер, расположенный в американском штате Южная Каролина. Отмечается, что в общей сложности США вывезли или утилизировали 7340 кг ядерного материала, который может быть использован для создания ядерного оружия в различных странах мира.
Операция проводилась совместно с Великобританией при техническом содействии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В Госдепе уточнили, что транспортировку высокообогащенного урана осуществила британская сторона.
Реактор RV-1 является единственным подобным объектом в Венесуэле. Изначально он был создан для проведения мирных научных исследований, а впоследствии переоборудован для гамма-облучения медицинских изделий, продуктов питания и иных материалов.
Ранее, 9 мая, Министерство энергетики США проинформировало о вывозе из Венесуэлы 13,5 кг урана. Продолжительность операции составила шесть недель.