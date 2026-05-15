В Кабардино-Балкарии объявили об опасности атаки беспилотников

Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов введён на всей территории Кабардино-Балкарии.
Об этом сообщил глава республики Казбек Коков в своём Telegram-канале.
По его словам, в Кабардино-Балкарии может наблюдаться замедление работы мобильного интернета.
Ранее режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов был введён на всей территории Новгородской области.
