Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китай не заинтересован в получении Ираном ядерного оружия, считает Трамп

Трамп: Китай не хочет, чтобы Иран получил ядерное оружие.

ВАШИНГТОН, 15 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Пекин якобы разделяет позицию Вашингтона и совершенно не заинтересован в том, чтобы у Тегерана появилось ядерное оружие.

«Я думаю, что Китай тоже не хочет, чтобы Иран получил ядерное оружие», — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Ранее Трамп неоднократно утверждал, что Тегеран якобы согласился отказаться от своих ядерных амбиций в обмен на сделку с Соединенными Штатами.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше