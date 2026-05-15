Приговор Макрону: после скандала французу грозит отставка и развод с женой

Всплывшие новые детали скандала, когда президент Эммануэль Макрон на борту самолета во Вьетнаме получил пощёчину от первой леди Брижит, не станет для президента Франции политическим приговором, уверен эксперт по психологической безопасности, политолог Руслан Панкратов.
Ранее западные СМИ сообщили, что удар первая дели нанесла якобы из-за переписки пикантного характера, которую Макрон вел с франко-иранской актрисой Гольшифте Фарахани. В публикации Le Parisien со ссылкой на французского журналиста Флориана Тардифа говорится, что Брижит прочитала сообщение в телефоне мужа, после которой и вспыхнула ссора с пощечиной.
Несмотря на пикантность ситуации, Панкратов считает, что «дело Макрона» не дотягивает до уровня разрушительных политических кризисов, подобных скандалу «Клинтон — Левински». Основной урон, по его словам, будет нанесен репутационному образу президента внутри страны, превратив его в объект насмешек, но не приведет к институциональным последствиям.
«Макрон де-юре уже в финальной фазе своего политического цикла, ему не нужно переизбираться… История работает в логике накопления “мемов” о “внепротокольной” стороне президента. Привязка теперь к конкретной женщине и к конкретным формулировкам в переписке цементирует в массовом сознании образ не просто семейной “перепалки”, а ревности на почве реальной, персонализированной симпатии. В глазах партнёров по ЕС и НАТО это останется пикантной, но бытовой историей», — пояснил политолог в беседе с aif.ru.
Эксперт добавил, что оппозиция сможет использовать эту историю лишь для подколов и критики элит, и назвал нынешний скандал «еще одним слоем иронии», но точно не политическим приговором для Макрона.
«Более того, сам Макрон при желании может даже конвертировать эту ситуацию в образ “живого человека со сложной личной жизнью”, что французская публика зачастую воспринимает легче, чем непопулярные реформы», — подытожил Панкратов.
Как сообщал журналист Тардиф, Макрон поддерживал «платонические отношения» с Фарахани в течение нескольких месяцев и писал ей сообщения, «которые зашли довольно далеко». В частности, президент отмечал, что находит актрису очень красивой и она ему очень нравится.
При этом представители Брижит опровергли сообщения о том, что сцена с пощечиной была связана с иранской актрисой, и подчеркнули, что первая леди никогда не проверяла телефон своего мужа.
Опровергла пикантную переписку с Макроном и сама Фарахани.