ВАШИНГТОН, 15 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что иранский уран может остаться погребенным под землей, но он предпочитает забрать его.
«Мы сбросили бомбы, каждая из них прошла вниз по вентиляционной шахте и взорвалась, после чего вся гора обрушилась на этот объект … Никто никогда не сможет добраться до ядерной пыли (термин Трампа — ред.). Но я все равно предпочел бы ее получить. Я бы предпочел ее забрать», — сказал Трамп во время интервью с Fox News.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.