В Азии считают, что Россия готовится к развёртыванию "Посейдона" на подлодке "Хабаровск"

KP.RU напоминает, что главным назначением «Посейдона» официально называется уничтожение ключевых военно-морских баз противника и крупных промышленных объектов в прибрежной зоне. Всего у торпеды есть три потенциальных носителя. В их числе подлодки «Хабаровск», «Белгород» и «Оренбург». Последний еще не проводил учений на море с запуском «Посейдона». Другие подлодки участвовали в таких тестированиях.