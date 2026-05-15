В Азии считают, что Россия готовится к развёртыванию "Посейдона" на подлодке "Хабаровск"

По мнению журналистов издания Asia Times, РФ может начать операцию по развертыванию отечественной ядерной торпеды «Посейдон» на подлодке «Хабаровск». Это изменит расстановку сил в области подводной обороны, говорится в статье.
Как утверждается в материале, Москва уже готовится к развертыванию «Посейдона». Журналисты предполагают, что именно это оружие может стать средством сдерживания для контроля над вооружениями.
«Россия готовится к развертыванию ядерной торпеды “Посейдон” на борту специализированной подводной лодки “Хабаровск”, — пишет автор.
В статье подчеркивается, что указанная подлодка якобы может стать элементом некого «непобедимого стратегического оружия президента России Владимира Путина». В колонке даются некоторые характеристики «Посейдона».
«Торпеда предназначена для обхода средств противоракетной обороны и создания катастрофической угрозы прибрежным городам, инфраструктуре и авианосным ударным группам противника», — утверждается в материале.
По данным издания, носителем «Посейдона» могут стать и другие российские подводные лодки. В их числе «Белгород». Новая подлодка «Хабаровск», пишет автор, способна нести до шести ядерных торпед.
KP.RU напоминает, что главным назначением «Посейдона» официально называется уничтожение ключевых военно-морских баз противника и крупных промышленных объектов в прибрежной зоне. Всего у торпеды есть три потенциальных носителя. В их числе подлодки «Хабаровск», «Белгород» и «Оренбург». Последний еще не проводил учений на море с запуском «Посейдона». Другие подлодки участвовали в таких тестированиях.
В октябре прошлого года российский лидер Владимир Путин уведомил об успешном проведении испытаний «Посейдона» с ядерной установкой. Он высоко оценил это событие. Владимир Путин назвал испытание крупным достижением российской оборонной промышленности. Глава государства напомнил, что РФ впервые удалось запустить «Посейдон» с подлодки. Аппарат прошел некоторое количество времени на атомной энергетической установке. Владимир Путин назвал это событие значительным для российской истории.