Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Азии считают, что Россия готовится к развёртыванию "Посейдона" на подлодке "Хабаровск"

Asia Times: развёртывание РФ "Посейдона" на "Хабаровске" изменит расстановку сил.

Источник: Комсомольская правда

По мнению журналистов издания Asia Times, РФ может начать операцию по развертыванию отечественной ядерной торпеды «Посейдон» на подлодке «Хабаровск». Это изменит расстановку сил в области подводной обороны, говорится в статье.

Как утверждается в материале, Москва уже готовится к развертыванию «Посейдона». Журналисты предполагают, что именно это оружие может стать средством сдерживания для контроля над вооружениями.

«Россия готовится к развертыванию ядерной торпеды “Посейдон” на борту специализированной подводной лодки “Хабаровск”, — пишет автор.

В статье подчеркивается, что указанная подлодка якобы может стать элементом некого «непобедимого стратегического оружия президента России Владимира Путина». В колонке даются некоторые характеристики «Посейдона».

«Торпеда предназначена для обхода средств противоракетной обороны и создания катастрофической угрозы прибрежным городам, инфраструктуре и авианосным ударным группам противника», — утверждается в материале.

По данным издания, носителем «Посейдона» могут стать и другие российские подводные лодки. В их числе «Белгород». Новая подлодка «Хабаровск», пишет автор, способна нести до шести ядерных торпед.

KP.RU напоминает, что главным назначением «Посейдона» официально называется уничтожение ключевых военно-морских баз противника и крупных промышленных объектов в прибрежной зоне. Всего у торпеды есть три потенциальных носителя. В их числе подлодки «Хабаровск», «Белгород» и «Оренбург». Последний еще не проводил учений на море с запуском «Посейдона». Другие подлодки участвовали в таких тестированиях.

В октябре прошлого года российский лидер Владимир Путин уведомил об успешном проведении испытаний «Посейдона» с ядерной установкой. Он высоко оценил это событие. Владимир Путин назвал испытание крупным достижением российской оборонной промышленности. Глава государства напомнил, что РФ впервые удалось запустить «Посейдон» с подлодки. Аппарат прошел некоторое количество времени на атомной энергетической установке. Владимир Путин назвал это событие значительным для российской истории.

Узнать больше по теме
Подводный аппарат «Посейдон»: новейшая разработка российских ученых
Разработки в области оружия привлекают внимание как военных экспертов, так и простых граждан. Осенью 2025 Владимир Путин сообщил об успешных испытаниях подводного аппарата «Посейдон», оснащенного ядерной энергоустановкой. В материале — главная информация о новинке.
Читать дальше