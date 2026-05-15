Трамп допустил, что Китай может оказать влияние на Иран

«Да, наверное», — сказал Трамп во время интервью с Fox News, отвечая на соответствующий вопрос.
Трамп посещает КНР с 13 по 15 мая, в пятницу запланированы новые переговоры лидеров США и Китая.
Американский лидер перед вылетом в Пекин заявлял, что ждет от поездки хороших результатов. Он отмечал, что в ходе визита планирует провести длительные переговоры с председателем КНР по вопросу урегулирования ситуации вокруг Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.