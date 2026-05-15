В Турции впервые за три года начало увеличиваться число россиян с ВНЖ

СТАМБУЛ, 15 мая — РИА Новости. Число россиян с видом на жительство впервые с весны 2023 года начало увеличиваться в Турции наряду с сообщениями об уменьшении числа отказов заявителям, выяснило РИА Новости.
Россияне заняли первую строчку среди иностранцев по числу одобренных в Турции за 2022 год заявок на вид на жительство. Пик был пройден в январе 2023 года — тогда в стране проживали более 154 тысяч граждан РФ с различными типами ВНЖ, следовало из данных управления по делам миграции Турции.
С весны 2023 года число россиян с ВНЖ неуклонно снижалось — именно тогда власти ужесточили проверки заявок от иностранцев на получение туристического вида на жительство: поданные не по назначению заявки отклоняются, без доказательств пребывания в Турции в качестве туриста туристический ВНЖ не выдают. К началу 2024 года в Турции проживали уже менее 100 тысяч россиян с ВНЖ.
К весне текущего года, в частности, еще 24 апреля число россиян с ВНЖ составляло чуть более 74 тысяч.
Большинство россиян — более 33 тысяч — обладают краткосрочным «туристическим» ВНЖ, выдаваемыми при наличии контракта на аренду квартиры и ряда других документов, еще более 17 тысяч — «семейным» ВНЖ, получить который могут члены семьи работающего иностранца. В топ-10 обладателей студенческого ВНЖ россияне отсутствуют.
Как рассказали РИА Новости юристы, помогающие оформить заявки на получение ВНЖ, с этой весны увеличилось число одобрений заявок россиян. Увеличены и сроки выдаваемого ВНЖ — если в 2024—2025 годах нередко выдавались одобрения лишь на полгода-год, то теперь, в частности, в Анталье россиянам все чаще удается получить ВНЖ на два года.