Трамп: Ирану грозит уничтожение при отказе от сделки

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран может заключить сделку с Вашингтоном или подвергнуться уничтожению. Он также выразил уверенность в возможности изъять обогащенный уран и пригрозил новыми бомбардировками. Стороны продолжают переговоры, но обмениваются ударами в Ормузском проливе.

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран может либо заключить сделку с Вашингтоном, либо подвергнуться уничтожению.

«Они могут заключить сделку или будут уничтожены. Я не хочу этого делать», — сказал он в интервью Fox News.

Глава Белого дома также выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты смогут получить обогащенный уран из Исламской Республики Иран. Как отметил политик, эти материалы могут быть погребены под землей, однако он все равно предпочел бы их изъять. Кроме того, Трамп пригрозил новыми бомбардировками, чтобы доступ к этому урану стал абсолютно невозможным.

Ранее в пятницу американский лидер опубликовал в соцсети Truth Social сообщение, в котором упомянул конфликт с Тегераном и написал, что «продолжение следует», не уточнив характер будущих действий.

Глава Белого дома ранее подчеркивал, что перемирие с Ираном продолжается. По его словам, стороны ведут переговоры, которые проходят очень хорошо. В то же время он пригрозил новыми атаками, если Тегеран не пойдет на соглашение.

Тем временем, по сообщениям СМИ, стороны периодически обмениваются ударами в Ормузском проливе. Центральное командование армии США утверждало, что их наносили по ответственным за нападение на американские силы.

