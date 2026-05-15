Трамп предложил Си Цзиньпину закупать нефть у США

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что предложил председателю КНР Си Цзиньпину закупать нефть у США. По его словам, китайский лидер якобы проявил интерес к данной инициативе.
«Он ответил, что ему нравится эта идея и он хотел бы это обсудить», — рассказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Кроме того, американский президент охарактеризовал председателя КНР как прагматичного и целеустремленного лидера, не склонного к излишним формальностям и пустым разговорам.
«Я считаю его душевным человеком, но при этом он полностью сосредоточен на деле: он сразу включается в работу, никаких игр, никаких разговоров о том, какая прекрасная сегодня погода», — отметил Трамп.
Ранее Трамп в своей публикации в соцсети Truth Social также заявлял, что Си Цзиньпин был прав, говоря о признаках упадка в США в период президентства Джо Байдена.