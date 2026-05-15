Иран добьет Израиль, США бросают союзника: главная новость о войне 15 мая

Специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов в беседе с aif.ru рассказал о судьбе Израиля после отказа от страны Соединенных Штатов.
Напомним, телеканал CNN со ссылкой на израильские источники сообщил, что власти Израиля опасаются, что американский президент Дональд Трамп заключит соглашение с Ираном, не принимая во внимание некоторые ключевые вопросы.
Израиль опасается, что Трамп рано или поздно устанет от переговоров по ситуации на Ближнем Востоке и заключит «любую» сделку со значительными уступками. Уточняется, что израильские власти сейчас пытаются изменить ситуацию.
Собеседники телеканала пояснили, что еврейское государство сочтет войну незавершенной, если по итогам сделки иранская ядерная программа останется в прежнем виде и не будет рассмотрен вопрос о союзниках Тегерана на Ближнем Востоке.
Семенов, комментируя эту информацию, отметил, что Израиль беспокоится о ситуации на Ближнем Востоке еще и из-за возможного отказа в финансировании со стороны США.
«Израиль опасается, что, когда закончится десятилетний закон о поддержке страны, принятый еще во время бывшего президента США Барака Обамы, он не будет пролонгирован. Соответственно, эти 3,8 млрд долларов в год, которые Израиль получает на свою оборону, могут быть или урезаны, или вообще аннулированы. Израиль считает, что пока он ведет войны, демонстрирует Соединенным Штатам, что находится под постоянной угрозой, то у них больше шансов на получение помощи, грантов и так далее», — пояснил эксперт.
На протяжении многих десятилетий США выступали главным военным спонсором Израиля. Пакет помощи, о котором идет речь, предполагает выделение Иерусалиму суммы в 38 миллиардов долларов частями вплоть до 2028 года включительно.
Согласно документу, Израиль со временем должен перестать закупать оружие, произведенное не в США. Кроме того, еврейскому государству запрещено тратить выделенные средства на покупку топлива для военной техники.
Ранее в США заявили, что конфликт с Ираном в итоге может обойтись им в $1 трлн. Политологи и военные эксперты не раз отмечали, что Соединенные Штаты ищут разные пути выхода из конфликта, но пока безрезультатно.