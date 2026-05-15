Во Франции рассказали о состоянии системы безопасности Лувра

В октябре 2025 года злоумышленники вскоре после начала работы учреждения пробрались в музей и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Ущерб от ограбления оценивают в 88 миллионов евро. Несколько человек задержали, пятерым из них предъявили обвинения. Украденные драгоценности до сих пор не найдены. Расследование продолжается.