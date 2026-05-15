Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Франции рассказали о состоянии системы безопасности Лувра

РИА Новости: система безопасности Лувра оказалась в очень плохом состоянии.

ПАРИЖ, 15 мая — РИА Новости. Система безопасности главного музея Франции — Лувра — оказалась в удивительно плохом состоянии, выяснило РИА Новости, изучив доклад комиссии парламента Франции.

Доклад был составлен комиссией по расследованию нарушений в вопросах охраны культурного наследия и обеспечения безопасности музеев. Работа над документом началась после громкого ограбления Лувра осенью 2025 года.

«И изношенное состояние, и уровень безопасности “крупнейшего музея мира” вызывают удивление», — говорится в документе.

Члены комиссии отдельно выделили центральный пост управления музея, откуда осуществляется контроль с помощью внутренних и внешних систем видеонаблюдения. Авторы доклада отметили, что оборудование там ветхое, а помещения тесные.

При этом в документе со ссылкой на доклад счетной палаты от ноября 2025 года отмечается, что 60% залов музейного крыла Сюлли и 75% залов в крыле Ришелье не были защищены камерами видеонаблюдения.

В октябре 2025 года злоумышленники вскоре после начала работы учреждения пробрались в музей и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Ущерб от ограбления оценивают в 88 миллионов евро. Несколько человек задержали, пятерым из них предъявили обвинения. Украденные драгоценности до сих пор не найдены. Расследование продолжается.

Узнать больше по теме
Ограбление Лувра: история самого дерзкого похищения века
Ограбление Лувра произошло утром в воскресенье, 19 октября 2025 года. Воры под видом рабочих воспользовались моментом отключения сигнализации и проникли в музей. За семь минут они вынесли исторические драгоценности, которые Франция собирала столетиями. Беспрецедентная дерзость преступления потрясла мир и мгновенно сделала его одним из самых громких в истории. Рассказываем детали идеально спланированной операции, напоминающей сценарий голливудского блокбастера.
Читать дальше