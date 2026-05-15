Во Франции рассказали о состоянии системы безопасности Лувра

ПАРИЖ, 15 мая — РИА Новости. Система безопасности главного музея Франции — Лувра — оказалась в удивительно плохом состоянии, выяснило РИА Новости, изучив доклад комиссии парламента Франции.
Доклад был составлен комиссией по расследованию нарушений в вопросах охраны культурного наследия и обеспечения безопасности музеев. Работа над документом началась после громкого ограбления Лувра осенью 2025 года.
«И изношенное состояние, и уровень безопасности “крупнейшего музея мира” вызывают удивление», — говорится в документе.
Члены комиссии отдельно выделили центральный пост управления музея, откуда осуществляется контроль с помощью внутренних и внешних систем видеонаблюдения. Авторы доклада отметили, что оборудование там ветхое, а помещения тесные.
При этом в документе со ссылкой на доклад счетной палаты от ноября 2025 года отмечается, что 60% залов музейного крыла Сюлли и 75% залов в крыле Ришелье не были защищены камерами видеонаблюдения.
В октябре 2025 года злоумышленники вскоре после начала работы учреждения пробрались в музей и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Ущерб от ограбления оценивают в 88 миллионов евро. Несколько человек задержали, пятерым из них предъявили обвинения. Украденные драгоценности до сих пор не найдены. Расследование продолжается.