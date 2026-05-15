Трамп пригрозил Ирану новыми ударами по ядерным объектам из-за урана

Соединённые Штаты могут нанести повторные бомбовые удары по иранским ядерным объектам с целью блокировки доступа к урану, сообщил президент США Дональд Трамп.
Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.
По словам Трампа, американские военные продолжают в круглосуточном режиме вести пристальное наблюдение за инфраструктурой Ирана, которая ранее уже подвергалась атакам.
Американский лидер пояснил, что Вашингтон готов к проведению атак в случае отправки Ираном солдат для вывоза урана.
«Мы просто сбросим туда пару бомб, и на этом всё закончится», — сказал он.
Ранее Трамп заявил, что США рассчитывают в конечном итоге получить весь обогащённый уран, находящийся на территории Ирана.