Новая тайна Брижит: выяснились скрытые детали жизни первой семьи Франции

Всплывшие новые детали скандала, когда президент Эммануэль Макрон на борту самолета во Вьетнаме получил пощёчину от супруги Брижит, наносят серьезный удар по неформальному капиталу влияния первой леди, считает эксперт по психологической безопасности, политолог Руслан Панкратов.
Ранее западные СМИ сообщили, что пощечина от Брижит последовала якобы из-за переписки пикантного характера, которую Макрон вел с франко-иранской актрисой Гольшифте Фарахани. В публикации Le Parisien со ссылкой на французского журналиста Флориана Тардифа говорится, что первая леди прочитала сообщение в телефоне мужа, после которой и вспыхнула ссора.
Как отметил Панкратов, супруга президента Брижит долгие годы выстраивала публичный образ старшего и эмоционально устойчивого партнера, который удерживает мужа в определенных рамках. Однако нынешний скандал, подкрепленный детализированными пересказами в СМИ и косвенным признанием «сцены ревности» еще со времен визита в Ханой, наносит серьезный удар по неформальному капиталу влияния первой леди.
Как полагает эксперт, для французского истеблишмента это становится чувствительным имиджевым поражением.
«Брижит строила свой публичный образ как опору президента, но видео из Вьетнама и нынешние комментарии превращают её в героиню бытовой сцены ревности, немного комичной, немного трагикомичной, — считает Панкратов. — В медийной оптике это делает её фигурой сострадательной, но и уязвимой, объектом шуток. Для французского истеблишмента это серьёзный удар по её “ауре”. Жёсткое отрицание того, что она проверяет телефон мужа, — это попытка вернуть себе статус “над ситуацией”, но чем детальнее пересказываются подробности платонических отношений, тем больше это выглядит как мотивированный спин».
Эксперт добавил, что для российской аудитории эта история лишь усиливает образ «доминирующей супруги», но с новой пикантной поправкой: сдерживать президента теперь приходится не только в политике, но и в сфере личных симпатий.
Как сообщал журналист Тардиф, Макрон поддерживал «платонические отношения» с Фарахани в течение нескольких месяцев и писал ей сообщения, «которые зашли довольно далеко». В частности, президент отмечал, что находит актрису очень красивой и она ему очень нравится.
При этом представители Брижит опровергли данные о том, что сцена с пощечиной была связана с иранской актрисой, и подчеркнули, что первая леди никогда не проверяла телефон своего мужа.
Опровергла пикантную переписку с Макроном и сама Фарахани.