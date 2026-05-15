Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роскачество: в оставшихся на зиму на даче крупах могут заводиться вредители

Некоторые оставшиеся на зиму продукты на даче могут представлять опасность для здоровья, рассказали RT в пресс-службе Роскачества.

Некоторые оставшиеся на зиму продукты на даче могут представлять опасность для здоровья, рассказали RT в пресс-службе Роскачества.

Главную опасность для перезимовавших продуктов представляют перепады температур и оттаивание, пояснили эксперты.

«Особенно критична ситуация с жидкостями и продуктами, содержащими воду. При замерзании вода расширяется, в результате чего есть риск повреждения тары и нарушения герметичности и, как следствие, развития опасных микроорганизмов. В первую очередь это касается алкогольных и безалкогольных напитков, растительного масла и консервов в жестяных банках, переживших морозы», — предупредили в организации.

Отмечается, что в крупах, муке и сахаре, оставленных в негерметичных упаковках, могут завестись вредители.

«От употребления этих продуктов, оставленных в открытых упаковках или тарах, также следует отказаться, поскольку не всегда жуков и мошек или их личинок можно разглядеть невооружённым глазом. Особую опасность представляет консервация со вздувшимися крышками — это признак активности бактерий, в том числе возбудителей ботулизма, такой продукт есть нельзя», — добавили аналитики.

Они рассказали, что безопасно переживают зиму только продукты в заводской герметичной упаковке при условии, что на ней нет повреждений, вздутий или следов разморозки.

«Однако если есть малейшие сомнения в целостности упаковки или стабильности температурного режима, безопаснее всего выбросить такие запасы», — заключили собеседники RT.

Ранее россиянам объяснили, нужна ли лицензия для колодца или скважины на даче.