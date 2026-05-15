Роскачество: в оставшихся на зиму на даче крупах могут заводиться вредители

Некоторые оставшиеся на зиму продукты на даче могут представлять опасность для здоровья, рассказали RT в пресс-службе Роскачества.
Главную опасность для перезимовавших продуктов представляют перепады температур и оттаивание, пояснили эксперты.
«Особенно критична ситуация с жидкостями и продуктами, содержащими воду. При замерзании вода расширяется, в результате чего есть риск повреждения тары и нарушения герметичности и, как следствие, развития опасных микроорганизмов. В первую очередь это касается алкогольных и безалкогольных напитков, растительного масла и консервов в жестяных банках, переживших морозы», — предупредили в организации.
Отмечается, что в крупах, муке и сахаре, оставленных в негерметичных упаковках, могут завестись вредители.
«От употребления этих продуктов, оставленных в открытых упаковках или тарах, также следует отказаться, поскольку не всегда жуков и мошек или их личинок можно разглядеть невооружённым глазом. Особую опасность представляет консервация со вздувшимися крышками — это признак активности бактерий, в том числе возбудителей ботулизма, такой продукт есть нельзя», — добавили аналитики.
Они рассказали, что безопасно переживают зиму только продукты в заводской герметичной упаковке при условии, что на ней нет повреждений, вздутий или следов разморозки.
«Однако если есть малейшие сомнения в целостности упаковки или стабильности температурного режима, безопаснее всего выбросить такие запасы», — заключили собеседники RT.
