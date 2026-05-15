Трамп заявил, что США и КНР шпионят друг за другом в сфере технологий

НЬЮ-ЙОРК, 15 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Китай ведут разведывательную деятельность друг против друга в технологической отрасли. Такую точку зрения он изложил в интервью телеканалу Fox News, вышедшем в эфир в четверг вечером.
Отвечая на вопрос о приписываемой КНР краже американской интеллектуальной собственности, глава Белого дома отметил, что рассуждал на эту тему в недавнем интервью телеканалу CBS News. «[Ведущая] задала мне вопрос, она говорила о Китае, о том, что они крадут у нас те или иные вещи, а я сказал, что мы тоже делаем это. Они шпионят за нами. А я сказал, что мы тоже шпионим за ними», — сообщил Трамп.
«Мы кое-что делаем, и они кое-что делают. Так обстоят дела. Но я очень серьезно поговорил с ним (председателем КНР Си Цзиньпином — прим. ТАСС) на эту тему, и я бы хотел, чтобы об этом позаботились», — сказал американский лидер. «Они занимаются этим на протяжении 50 лет», — утверждал он.
Трамп посещает КНР с 13 по 15 мая. На пятницу запланированы его очередные переговоры с Си Цзиньпином.