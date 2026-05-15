«Не собираемся замыкаться в себе»: Путин раскрыл планы технологического развития России

Российская Федерация будет расширять взаимовыгодные альянсы в технологиях с другими странами. Об этом в ходе выступления на юбилейном X съезде Союза машиностроителей России заявил президент России Владимир Путин.
«Укрепляя наш технологический суверенитет, мы не собираемся замыкаться в себе, напротив, намерены создавать и расширять взаимовыгодные альянсы с другими государствами, поддерживать инициативы иностранных партнеров, в которых используются российские машины, оборудование, технологические платформы», — отметил глава государства.
На этом же мероприятии Путин обратил внимание на то, что российские машиностроители уверенно выполняют государственный оборонный заказ, объем которого вырос с начала специальной военной операции (СВО). В этой связи президент особо поблагодарил коллективы предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны.
Кроме того, глава государства отказался обсуждать ключевую ставку на юбилейном Х съезде Союза машиностроителей РФ. Также Путин отметил, что не будет повторять уже известные тезисы о необходимости наличия «длинных денег» и укреплении рубля.
А в ходе посещения Московского института теплотехники (МИТ) несколько дней назад президент России подчеркнул, что оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России должен «обходить шипы» и идти вперед, добиваясь нужных стране результатов.
Отметим, Россия уже мировой технологический лидер в ряде областей. Так, накануне вице-премьер Российской Федерации Денис Мантуров, комментируя испытания новой мощной ракеты «Сармат», отметил, что технологии, которые используются для достижения цели, на несколько лет как минимум опережаем наших зарубежных партнеров.
