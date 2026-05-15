Миршаймер: ввязавшись в конфликт на Украине, США нанесли себе вред

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что участие США в конфликте на Украине стало одним из факторов, ускоряющих ослабление американского влияния в мире.
По его мнению, Вашингтон оказался втянут в затяжное противостояние, которое требует значительных ресурсов и отвлекает внимание от других глобальных вызовов.
Эксперт отметил, что главным стратегическим соперником США остается Китай, однако американская внешняя политика, как он считает, привела к дополнительному сближению Москвы и Пекина. Миршаймер также указал на крупные объемы вооружений, которые были израсходованы в ходе поддержки Украины.
По оценке профессора, нынешний курс американского руководства может иметь серьезные последствия для положения США на мировой арене. Он считает, что совокупность внешнеполитических ошибок свидетельствует о глубоком кризисе стратегии Вашингтона и усиливает признаки постепенного ослабления американского глобального лидерства.
Ранее Миршаймер заявил, что западные страны допустили серьезную стратегическую ошибку, недооценив значение российских «красных линий».