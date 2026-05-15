Саперы уничтожили сбитый FPV-дрон ВСУ со сверхмощной боевой частью

«Такая граната (как на обнаруженном FPV-дроне ВСУ — ред.) содержит 1,5 килограмма окфола, это мощное взрывчатое вещество. Осколки разлетаются на 30−40 метров. Тяжелая контузия — примерно с 10 метров. Поэтому лучше близко не подходить. Именно с таким — нет (не сталкивались — ред.). Очень много самодельных взрывных устройств, но там не настолько мощная взрывчатка. Это, пожалуй, самое мощное взрывчатое вещество, с которым мы сталкивались», — рассказал агентству сапер-десантник с позывным «Сократ».