Операторы БПЛА уничтожили опорные пункты и живую силу ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Операторы беспилотников группировки войск «Север» уничтожили личный состав и опорные пункты ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Личный состав противника был обнаружен благодаря воздушной разведке. Замеченный противник был уничтожен на месте ударными FPV-дронами и БПЛА с системой сбросов осколочно-фугасной боевой части. Также благодаря демаскировке позиций противника были уничтожены опорные пункты ВСУ», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что между расчетами налажена бесперебойная связь за счет штатных средств. Управление подразделениями ведется на круглосуточной основе. Кроме этого, развернуто оптоволоконное соединение и спутниковые антенны, которые позволяют обеспечить подразделения качественным интернетом.