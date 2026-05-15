Трамп хочет вывезти обогащённый уран из Ирана вместо захоронения

«Да, он может быть захоронен под наблюдением, но я бы предпочёл получить его», — сказал хозяин Белого дома.
Трамп отметил, что Штаты рассматривали возможность проведения операция по вывозу урана с атакованных в июне 2025 года иранских ядерных объектов, однако для этого им пришлось бы полторы недели находиться на территории Исламской Республики.
«Это долгое время для нахождения на территории врага», — добавил американский лидер.
Президент США выразил уверенность, что Вашингтон в итоге вывезет этот уран. Американская сторона работает над решением этого вопроса. Трамп добавил, что Китай тоже не заинтересован в получении Ираном ядерного оружия.
Ранее Соединённые Штаты завершили операцию по вывозу высокообогащённого урана из закрытого исследовательского реактора RV-1 в Венесуэле. Опасный материал доставили на полигон Саванна-Ривер в Южной Каролине. Этот объект известен как «ядерный могильник». Здесь утилизируют радиоактивные отходы.
