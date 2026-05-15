Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп хочет вывезти обогащённый уран из Ирана вместо захоронения

Президент США Дональд Трамп высказался о судьбе обогащённого урана Ирана. Американский лидер допустил захоронение материала под контролем. Однако Вашингтон предпочтёт получить уран в своё распоряжение. Трамп изложил эту позицию в интервью телеканалу Fox News.

Источник: Life.ru

«Да, он может быть захоронен под наблюдением, но я бы предпочёл получить его», — сказал хозяин Белого дома.

Трамп отметил, что Штаты рассматривали возможность проведения операция по вывозу урана с атакованных в июне 2025 года иранских ядерных объектов, однако для этого им пришлось бы полторы недели находиться на территории Исламской Республики.

«Это долгое время для нахождения на территории врага», — добавил американский лидер.

Президент США выразил уверенность, что Вашингтон в итоге вывезет этот уран. Американская сторона работает над решением этого вопроса. Трамп добавил, что Китай тоже не заинтересован в получении Ираном ядерного оружия.

Ранее Соединённые Штаты завершили операцию по вывозу высокообогащённого урана из закрытого исследовательского реактора RV-1 в Венесуэле. Опасный материал доставили на полигон Саванна-Ривер в Южной Каролине. Этот объект известен как «ядерный могильник». Здесь утилизируют радиоактивные отходы.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше