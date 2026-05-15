Немецкий НПЗ испытывает проблемы из-за отказа от российской нефти

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщал ранее, что германский НПЗ в Шведте на 20−30% зависит от нефти из Казахстана. В 2025 году республика поставила по этому направлению 2,1 миллиона тонн, а в этом году планировалось увеличить объемы до 3 миллионов тонн.