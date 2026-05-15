Евродепутат предрёк Украине долгий путь в ЕС из-за коррупции

Масштабная коррупция может на долгие годы заблокировать процесс вступления Украины в состав Европейского союза.
Об этом сообщил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер в беседе с РИА Новости.
Как следует из заявления политика, Брюссель уже имеет опыт интеграции государств с аналогичными трудностями, однако текущие масштабы проблемы оцениваются как беспрецедентные.
Он пояснил, что многие страны объединения на практике проявляют крайне ограниченный интерес к присоединению Киева.
По словам Картайзера, искоренение незаконных схем является многогранной задачей, которая требует комплексного подхода и длительного времени.
«Вопрос коррупции наверняка останется одним из ключевых на долгие годы», — ответил Фернан Картайзер.
Ранее депутат Европарламента Гаральд Вилимски призвал прекратить переговоры о вступлении Киева в Евросоюз на фоне дела бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.