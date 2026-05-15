В США заявили, что администрация Байдена лгала о биолабораториях на Украине

Подполковник Расмуссен: администрация Байдена лгала о биолабораториях на Украине.

ВАШИНГТОН, 15 мая — РИА Новости. Администрация экс-президента США Джо Байдена лгала, уверяя в том, что на Украине нет биолабораторий, заявил в интервью РИА Новости подполковник в отставке американских сухопутных сил Эрл Расмуссен, комментируя сообщения о том, что Вашингтон расследует деятельность таких объектов.

«Да, администрация Байдена лгала или действовала обманным путем», — сказал Расмуссен.

Расмуссен напомнил, что в марте 2022 года тогдашняя заместитель госсекретаря Виктория Нуланд признала наличие биолабораторий на Украине.

«На слушаниях в Конгрессе Нуланд признала наличие на Украине био-исследовательских объектов с потенциально опасными патогенами», — добавил он.

Глава нацразведки США Тулси Габбард заявила в понедельник, что Штаты проведут расследование в отношении более чем 120 биолабораторий, находящихся за границей, в том числе на Украине. Габбард подчеркнула, что представители администрации экс-президента США Джо Байдена лгали о существовании таких биолабораторий и угрожали тем, кто пытался рассказать правду.

Россия неоднократно заявляла, что США финансируют разработку биологического оружия и размещают десятки своих биолабораторий на Украине в нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). По данным Минобороны РФ, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.

Администрация Байдена отрицала наличие на Украине контролируемых США химических и биологических лабораторий, а все обвинения называла «плохим шпионским романом», «российской пропагандой» и «конспирологией».

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше