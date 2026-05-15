Депутат Барбашов: Ермак остается "серым кардиналом" системы Зеленского

Экс-глава офиса Зеленского проходит обвиняемым по делу о легализации 460 млн гривен при строительстве коттеджного поселка премиум-класса в пригороде Киева. Вечером 11 мая Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявили ему обвинение по статьям о легализации имущества, полученного преступным путем, совершенном организованной группой или в особо крупном размере. По данным антикоррупционных органов, в 2020 году был запущен проект строительства частных резиденций «Династия», в котором, по версии следствия, участвовал Ермак. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.