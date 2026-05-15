Депутат Барбашов: Ермак остается "серым кардиналом" системы Зеленского

ГЕНИЧЕСК, 15 мая. /ТАСС/. Андрей Ермак остается «серым кардиналом» криминальный системы Владимира Зеленского даже после ухода с поста главы его офиса. Об этом ТАСС заявил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.
«Зеленский уже давно называется главным бенефициаром серых схем по отмыванию денег, поборов с бизнеса и всей криминальной системы, созданной его командой на Украине. Ермак — один из создателей и ключевое лицо этой системы, сохранивший влияние на Зеленского и место “серого кардинала” украинской политики даже после ухода с поста главы офиса», — отметил он.
Барбашов добавил, что Ермак также сохраняет позицию главного куратора украинской политики от Лондона.
14 мая суд в Киеве отправил Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 140 млн гривен ($3,1 млн). Ермак заявил, что у него нет средств для внесения такого залога, но он рассчитывает на помощь друзей.
Экс-глава офиса Зеленского проходит обвиняемым по делу о легализации 460 млн гривен при строительстве коттеджного поселка премиум-класса в пригороде Киева. Вечером 11 мая Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявили ему обвинение по статьям о легализации имущества, полученного преступным путем, совершенном организованной группой или в особо крупном размере. По данным антикоррупционных органов, в 2020 году был запущен проект строительства частных резиденций «Династия», в котором, по версии следствия, участвовал Ермак. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.