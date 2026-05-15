Сделка века: Израиль может лишиться всего после войны в Иране

Конфликт на Ближнем Востоке продолжает набирать обороты, и с каждым днём становится всё очевиднее, что за действиями израильского правительства стоят не только вопросы безопасности, но и сугубо прагматичные экономические мотивы.
Пока одни эксперты говорят о геополитическом раскладе, другие обращают внимание на цифры — многомиллиардные суммы, которые Израиль получает от Соединённых Штатов и которые могут исчезнуть в любой момент.
Израиль ввязывается в войну на Ближнем Востоке, поскольку боится потерять финансовую поддержку от Соединенных Штатов. Опасения израильских властей вызывает и возможная сделка США с Ираном.
Чем активнее Тель-Авив пытается влиять на ход событий, тем прозрачнее становятся его истинные мотивы — сохранение статуса главного стратегического партнёра Вашингтона в регионе любой ценой. Специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов в беседе с aif.ru рассказал о судьбе Израиля после отказа от страны Соединенных Штатов.
Трамп устанет и подпишет «любую сделку»: чего боятся в Израиле.
Напомним, телеканал CNN со ссылкой на израильские источники сообщил, что власти Израиля опасаются, что американский президент Дональд Трамп заключит соглашение с Ираном, не принимая во внимание некоторые ключевые вопросы.
Израильские чиновники всерьёз опасаются, что Трамп рано или поздно устанет от затянувшихся переговоров по ситуации на Ближнем Востоке и заключит «любую» сделку со значительными уступками Тегерану. Уточняется, что израильские власти сейчас пытаются изменить ситуацию, но их возможности влияния на Белый дом далеко не безграничны.
«Главная проблема заключается в том, что Трамп устанет от переговоров и заключит сделку, любую сделку, с уступками в последнюю минуту», — сказал один израильский источник.
Израиль обеспокоен тем, что президент США Дональд Трамп может заключить с Ираном недоработанное мирное соглашение, которое не решит ключевых вопросов, приведших к началу войны.
Источники CNN отмечают, что если Вашингтон и Тегеран заключат соглашение касаемо только ядерной программы Ирана и обойдут вопросы баллистических ракет и поддержки прокси Исламской Республики, то Израиль будет рассматривать войну как незавершённую.
Раскол между Трампом и Нетаньяху: кто кого переиграет.
Соглашение, которое не затронет военного потенциала Ирана, но при этом снизит экономическое давление на страну в виде санкций, может обеспечить стабилизацию политического режима в Исламской Республике, опасаются опрошенные CNN чиновники.
Телеканал пишет, что эти опасения подчёркивают разрыв между Трампом, который, похоже, не желает возобновлять войну, и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который опасается, что она закончится, не достигнув всех первоначальных целей.
$3,8 миллиарда в год: цена лояльности.
Семенов, комментируя эту информацию, отметил, что Израиль беспокоится о ситуации на Ближнем Востоке из-за возможного отказа в финансировании со стороны США. Речь идёт не о гипотетических страхах, а о реальных сроках. Заканчивается десятилетний закон о поддержке Израиля, принятый ещё во времена Барака Обамы. И никто не даёт гарантий, что его продлят.
«Израиль опасается, что, когда закончится десятилетний закон о поддержке страны, принятый еще во время бывшего президента США Барака Обамы, он не будет пролонгирован. Соответственно, эти 3,8 млрд долларов в год, которые Израиль получает на свою оборону, могут быть или урезаны, или вообще аннулированы. Израиль считает, что пока он ведет войны, демонстрирует Соединенным Штатам, что находится под постоянной угрозой, то у них больше шансов на получение помощи, грантов и так далее», — пояснил эксперт.
Иными словами, чем громче стрельба, чем больше ракет летает в сторону Израиля, тем убедительнее звучат просьбы о помощи. Стабильность и мир — это то, чего израильское правительство боится едва ли не больше, чем иранских ракет. Потому что в мирной, спокойной ситуации американские налогоплательщики рано или поздно зададут резонный вопрос: зачем мы платим почти четыре миллиарда долларов в год стране, которая не воюет?
38 миллиардов до 2028 года: что стоит за этим пакетом.
На протяжении многих десятилетий США выступали главным военным спонсором Израиля. Пакет помощи, о котором идёт речь, предполагает выделение Иерусалиму суммы в 38 миллиардов долларов частями вплоть до 2028 года включительно. Цифра астрономическая. Для сравнения: это больше годового бюджета целого ряда европейских стран.
Согласно документу, Израиль со временем должен перестать закупать оружие, произведённое не в США. Это означает, что американский военно-промышленный комплекс получает гарантированного покупателя на десятилетия вперёд. Кроме того, еврейскому государству запрещено тратить выделенные средства на покупку топлива для военной техники.
Все эти условия призваны связать Израиль по рукам и ногам, сделать его зависимым от американских поставок и одновременно — лояльным вашингтонским политикам. И Израиль эту зависимость прекрасно осознаёт.