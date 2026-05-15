Американские власти готовят обвинения против Рауля Кастро

Соединенные Штаты намерены инициировать судебное разбирательство в отношении бывшего руководителя Кубы Рауля Кастро. Об этом сообщает газета USA Today, ссылаясь на два информированных источника.
Как уточняют источники, американские власти планируют выдвинуть обвинения против 94-летнего Кастро. Поводом послужил инцидент 1996 года, когда кубинским правительством были сбиты два самолета США, принадлежавшие гуманитарной организации.
В четверг директор ЦРУ Джон Рэтклифф возглавил американскую делегацию, посетившую Гавану. Как сообщило правительство Кубы, в ходе визита состоялась встреча с представителями Министерства внутренних дел республики.