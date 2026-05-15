Скандал вокруг договора об объединении Германии — прозвучали новые обвинения

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер поддержал заявление заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева о нарушении Берлином условий договора, заключенного при объединении Германии. Об этом политик заявил РИА Новости.
Ранее Медведев в статье для RT написал, что власти Германии нарушают обязательства по Договору об окончательном урегулировании в отношении Германии, который был подписан в 1990 году и стал основой для объединения ФРГ и ГДР.
По словам зампреда Совбеза РФ, соглашение предусматривало отказ от размещения иностранных войск на территории бывшей Восточной Германии. Медведев указал, что в 2024 году там появился региональный штаб морского командования НАТО. Также он заявил, что подобные действия ставят под вопрос дальнейшую судьбу договора и могут затронуть правовой статус Германии.
Ральф Нимайер сообщил, что разделяет позицию российского политика. По его мнению, Берлин нарушает соглашение сразу по нескольким направлениям. Среди возможных нарушений он назвал присутствие структур НАТО на территории бывшей Восточной Германии, а также планы по увеличению численности немецкой армии сверх ограничений, закрепленных в договоре.
Кроме того, Нимайер заявил, что ряд резких заявлений немецких властей также может рассматриваться как несоблюдение условий соглашения. По словам политика, основания для прекращения действия договора действительно существуют.
Читайте также: Тема ядерного оружия Германии вызвала резкую реакцию Москвы — что сказал Медведев.