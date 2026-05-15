Участникам павильона России на Венецианской биеннале поступали угрозы

ТОКИО, 15 мая — РИА Новости. Комиссару и участникам российского павильона на Венецианской биеннале поступали угрозы физической расправы, рассказал в интервью российским журналистам спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, отвечая на вопрос РИА Новости.
«Я считаю, что и комиссар павильона, и все участники проявили незаурядное мужество. Потому что, помимо всего прочего, они все получали просто угрозы физической расправы на протяжении нескольких недель. На их личную почту присылали сообщения о том, что “вам не советуют ехать в Италию, вам переломают руки и ноги, и вообще вы вернетесь в Россию “грузом 200”. Вот так сегодня устроена европейская культурная жизнь”, — сказал он.
Впервые с 2022 года Россия представила на Биеннале программу перформансов «Дерево укоренено в небе», над которыми работают разные авторы, в том числе и из стран Африки и Латинской Америки.
Минкультуры Италии заявило, что руководство международной выставки самостоятельно приняло решение о возобновлении участия России.
Президент Владимир Путин ранее назвал дураками тех, кто «отменяет» русскую культуру. Он подчеркивал, что они сами лишают себя части мирового наследия.